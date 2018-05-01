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Подразделения военной полиции ВВО перешли на усиленный режим несения службы в праздничные дни
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Подразделения военной полиции ВВО перешли на усиленный режим несения службы в праздничные дни 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Для оперативного решения задач будут дежурить в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования.
Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим несения службы в период майских праздников.
На территории воинских гарнизонов Восточного военного округа ежедневно выставляются более 200 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.
Кроме того, на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.
Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей будут дежурить в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования.
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