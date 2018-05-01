Подразделения военной полиции ВВО перешли на усиленный режим несения службы в праздничные дни

Для оперативного решения задач будут дежурить в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования.

Подразделения военной полиции Восточного военного округа перешли на усиленный режим несения службы в период майских праздников.

На территории воинских гарнизонов Восточного военного округа ежедневно выставляются более 200 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.

Кроме того, на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России

Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей будут дежурить в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования.