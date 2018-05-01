Атомная подводная лодка «Псков» останется на вооружении ВМФ России по меньшей мере до 2025 года, отмечают эксперты журнала «Новый оборонный заказ»: по информации журнала, из подводных лодок типа «Барракуда» числятся две подводные лодки проекта 945 — К-239 «Карп» и К-276 «Кострома», а также две усовершенствованные подлодки проекта 945А — К-534 «Нижний Новгород» и К-336 «Псков». Однако «Карп» и «Кострома» ещё в 1998 и 2000 году соответственно были выведены в резерв. «Нижний Новгород» и К-336 «Псков» находятся в активном составе флота и недавно прошли плановые ремонты по восстановлению технической готовности, в частности, К-336 вернулась в строй в конце декабря 2015 года. С учётом хорошего состояния титановых корпусов, относительно молодого по меркам АПЛ возраста, высоких боевых качеств и хорошего технического состояния, «Нижний Новгород» и К-336 «Псков», как предполагается, будут оставаться в строю по меньшей мере до 2025 года. Отметим, К-336 была включена в состав 6-й дивизии 9-й эскадры подводных лодок Северного флота21 января 1994 года. 1 октября того же года вошла в состав 7-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок СФ. В апреле 1995 года приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом переименована в «Псков». Шефство города Пскова над большой атомной подводной лодкой «Псков» началось 19 марта 1996 года. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».