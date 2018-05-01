Слаженная работа авиагруппы ВВО и десантников позволила стабилизировать обстановку в Приамурье

За сутки вертолетами Ми-8АМТШ ВВО переброшено к очагам пожаров 60 огнеборцев и доставлен груз с продовольствием и пожарным снаряжением общим весом более трех тонн.

Слаженная работа авиационной группы армейской авиации Восточного военного округа и огнеборцев-десантников Авиалесоохраны позволила стабилизировать обстановку с лесными пожарами в самых сложных районах Амурской области . Об этом «Звезде» сообщил глава пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев

За сутки вертолетами Ми-8АМТШ ВВО переброшено к очагам пожаров 60 огнеборцев и доставлен груз с продовольствием и пожарным снаряжением общим весом более трех тонн.

Радиус действия авиационной группы составляет 200-250 километров. Работа ведется по тушению крупных лесных пожаров действующих на территориях Шимановского, Мазановского, Ромненского и Зейского районов региона.

Полеты проходят в сложных условиях сильной задымленности и ветра. Посадки вертолетов как правило производятся в заболоченной труднодоступной местности, что требует от экипажей повышенного мастерства в ориентировании и пилотировании вертолетов. Ведется мониторинг контроля действующих пожаров и обнаружения новых возгораний. Особое внимание уделяется мониторингу пожаров создающих возможную угрозу населенным пунктам.

Напомним, 22 апреля авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края была направлена в Амурскую область для оказания помощи в тушении пожаров.

В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Этому способствуют условия сухой жаркой погоды и сильного ветра. С 7 апреля на территории области действует режим ЧС.