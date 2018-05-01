Учения по тушению лесных пожаров прошли в Снежинске

Учения по тушению условного лесного пожара состоялись в районе промышленной площадки «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина» в Снежинске , сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Основной целью учений стала отработка взаимодействия сил и средств стратегически важного объекта с гарнизоном пожарной охраны, лесничеством, городской администрацией, местной войсковой частью 3468. Отрабатывался полный цикл оповещения населения и первоочередных действий при возникновении лесного пожара.

В учениях приняли участие 128 человек личного состава, было задействованы 19 единиц техники.

Отметим, что условный пожар был успешно локализован и ликвидирован.