В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хомс — один Латакия — три. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе Минобороны РФ.

Также сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2509.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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