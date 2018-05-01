«Реалистично»: морпехи США решили потренироваться на российских Ми-24 и Ми-17

Американцы ищут российскую технику для своих военных учений

Корпус морской пехоты США запросил два российских вертолета — одни из самых массовых в истории авиации Ми-24 и Ми-17 — для своих учений в штате Аризона, пишет специализированное издание Marine Corps Times. Куда обратилось командование по подготовке учений морпехов и кто должен поставить боевую технику, не уточняется. Зато объясняется, для чего: благодаря своим техническим характеристикам российские вертолеты будут представлять «реалистичную и надежду противоборствующую силу».

По задумке командования, эти вертолеты в рамках учебной задачи должны будет оказывать ближнюю поддержку силам условного противника, выполнять «артиллерийские и противовоздушные задачи». Ми-24 и Ми-17 рассматриваются как средство агрессора для противодействия наступательным и оборонительным операциям. Морпехам также понадобился самолет, способный собирать разведданные.

Вертолеты поставит некий иностранный контрагент, выигравший конкурс на поставки. Ему же предстоит проинструктировать американцев, желающих поближе ознакомиться с российской техникой. Военным США интересны сильные и слабые сторон вертолетов «иностранного противника».

Сам он не считает, что США используют вертолеты для подготовки к противостоянию с ВС России — скорее, для отработки возможных операций против стран третьего мира. «Это может быть одна из сторон конфликта в Афганистане , в Сирии или в каких-либо африканских странах», — говорит Бужинский.

Советская армия получила на вооружение вертолет Ми-24 в 1971 году, производство Ми-17 началось в конце 1980-х. Их использовали во многих вооруженных конфликтах — в Афганистане, Ирано-иракской войне, в Югославии.