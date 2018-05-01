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Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу
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Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники бала — офицерские и гражданские пары со всей России. Организаторами культурного мероприятия является Черноморский флот и городское сообщество «Благородное собрание Севастополя».
11 июня в Севастополе состоится юбилейный V Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал «Бегущие по волнам». Это событие, объединяющее гражданское и военное общество. Оно положило начало всероссийскому движению по возрождению высокой культуры балов.
Участники бала — офицерские и гражданские пары со всей России. Организаторами культурного мероприятия является Черноморский флот и городское сообщество «Благородное собрание Севастополя».
Бал традиционно пройдёт под открытым небом — на берегу Черного моря, на площади Михайловской береговой батареи под музыку симфонического и военно-духовых оркестров. В программе события — военный бальный парад, дефиле оркестра Черноморского флота, выступления мастеров вокального и хореографического искусства.
В настоящий момент подготовка к благотворительному балу находится на завершающей стадии. В течение трех месяцев проводятся танцевальные занятия, присоединиться к которым можно на любом этапе. В этом году для участия в танцевальной программе планируется подготовить порядка 150 офицерских и 130 гражданских пар.
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