Севастополь готовится к большому благотворительному офицерскому балу

Участники бала — офицерские и гражданские пары со всей России . Организаторами культурного мероприятия является Черноморский флот и городское сообщество «Благородное собрание Севастополя».

11 июня в Севастополе состоится юбилейный V Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал «Бегущие по волнам». Это событие, объединяющее гражданское и военное общество. Оно положило начало всероссийскому движению по возрождению высокой культуры балов.

Участники бала — офицерские и гражданские пары со всей России. Организаторами культурного мероприятия является Черноморский флот и городское сообщество «Благородное собрание Севастополя».

Бал традиционно пройдёт под открытым небом — на берегу Черного моря, на площади Михайловской береговой батареи под музыку симфонического и военно-духовых оркестров. В программе события — военный бальный парад, дефиле оркестра Черноморского флота, выступления мастеров вокального и хореографического искусства.

В настоящий момент подготовка к благотворительному балу находится на завершающей стадии. В течение трех месяцев проводятся танцевальные занятия, присоединиться к которым можно на любом этапе. В этом году для участия в танцевальной программе планируется подготовить порядка 150 офицерских и 130 гражданских пар.