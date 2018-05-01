Праздничное меню солдата: шоколад и пряники

Военные тыловики на все майские праздники разнообразят меню военнослужащих по призыву различными вкусностями.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России , для создания праздничного настроения командование увеличило стоимость продовольственного пайка военнослужащих срочной службы на 20 процентов. Рацион военнослужащих пополнят два-три вида национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд. На десерт в столовых будут выдаваться свежие яблоки, апельсины, мандарины и бананы, а также шоколад или конфеты, печенье, вафли или пряники.

Праздничное меню будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде.

А о том, как 9 мая на центральных площадях и центральных улицах 27 городов нашей страны пройдут праздничные парады, заранее подробно информирует официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. В преддверии празднования Дня Победы на mil.ru открыт специальный раздел, в котором помещены интерактивные схемы каждого будущего парада.

Материалы раздела наглядно демонстрируют порядок расположения парадных расчетов в каждом российском городе, рассказывают о численности участвующих военнослужащих, а также о количестве привлекаемых образцов вооружения и военно-специальной техники.

Волгоград, Севастополь и Навигация по городам осуществляется через меню раздела. Среди представленных в онлайн-приложении городов — Санкт-Петербург , Смоленск, Мурманск , Тула, Новороссийск Керчь . Информация о главном параде Победы в Москве будет размещена в отдельном тематическом приложении на официальном сайте Минобороны России.

В этом году по традиции в состав парадных расчетов войдут слушатели и курсанты высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие родов и видов войск, флотов, представители Федеральной службы войск Национальной гвардии, МЧС , Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и многие другие.

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