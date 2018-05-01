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Артиллерийский катер «Шмель» впервые отразил нападение условного противника: видео
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Артиллерийский катер «Шмель» впервые отразил нападение условного противника: видео 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж артиллерийского катера вступил во встречный бой с условным противником и уничтожил его из 76-мм артиллерийской пушки «Д-56ТС».
Артиллерийский катер Каспийской флотилии (КФл) проекта 1204 «Шмель» впервые провел тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника в акватории реки Дон. Об этом сообщил «Звезде» начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
По замыслу учебного мероприятия при подходе к набережной Ростова-на-Дону дежурный вахтенный «Шмеля» обнаружил быстроходный катер условного противника, сближающийся с отрядом кораблей КФл.
Экипаж артиллерийского катера вступил во встречный бой с условным противником и уничтожил его из 76-мм артиллерийской пушки «Д-56ТС».
Пятого мая в Ростове-на-Дону пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные юбилею формирования войск Северо-Кавказского (Южного) военного округа. Кроме сухопутной части парада на Театральной площади города, состоится демонстрация боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота вдоль набережной города Ростова-на-Дону.
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