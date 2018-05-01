Артиллерийский катер «Шмель» впервые отразил нападение условного противника: видео

Экипаж артиллерийского катера вступил во встречный бой с условным противником и уничтожил его из 76-мм артиллерийской пушки «Д-56ТС».

Артиллерийский катер Каспийской флотилии (КФл) проекта 1204 «Шмель» впервые провел тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника в акватории реки Дон . Об этом сообщил «Звезде» начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

По замыслу учебного мероприятия при подходе к набережной Ростова-на-Дону дежурный вахтенный «Шмеля» обнаружил быстроходный катер условного противника, сближающийся с отрядом кораблей КФл.

Экипаж артиллерийского катера вступил во встречный бой с условным противником и уничтожил его из 76-мм артиллерийской пушки «Д-56ТС».