Ещё
Артиллерийский катер «Шмель» Каспийской флотилии отразил нападение условного противника на реке Дон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»

Артиллерийский катер «Шмель» Каспийской флотилии отразил нападение условного противника на реке Дон 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж вступил во встречный бой с условным противником и уничтожили его из 76-мм артиллерийской пушки «Д-56ТС».
Артиллерийский катер Каспийской флотилии (КФл) проекта 1204 «Шмель» впервые провел тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника в акватории реки Дон.
По замыслу учебного мероприятия при подходе к набережной Ростова-на-Дону дежурный вахтенный «Шмеля» обнаружил быстроходный катер условного противника, сближающийся с отрядом кораблей КФл.
Экипаж артиллерийского катера вступил во встречный бой с условным противником и уничтожили его из 76-мм артиллерийской пушки «Д-56ТС».
5 мая в Ростове-на-Дону пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные юбилею формирования войск Северо-Кавказского (Южного) военного округа. Кроме сухопутной части парада на Театральной площади города, состоится демонстрация боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота вдоль набережной города Ростова-на-Дону.
ТК «Звезда»: последние новости
На Балтийском флоте в преддверии праздников прошли тренировки по антитеррору Порошенко похвастался успешными испытаниями боевого «Дуплета» Командующий ЦВО встретился с ветеранами Вооруженных Сил РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась278
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили117
Будущий премьер Армении высказался о России492
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»34
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение