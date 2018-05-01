Артиллерийский катер «Шмель» Каспийской флотилии отразил нападение условного противника на реке Дон

Экипаж вступил во встречный бой с условным противником и уничтожили его из 76-мм артиллерийской пушки «Д-56ТС».

Артиллерийский катер Каспийской флотилии (КФл) проекта 1204 «Шмель» впервые провел тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника в акватории реки Дон.

По замыслу учебного мероприятия при подходе к набережной Ростова-на-Дону дежурный вахтенный «Шмеля» обнаружил быстроходный катер условного противника, сближающийся с отрядом кораблей КФл.

Экипаж артиллерийского катера вступил во встречный бой с условным противником и уничтожили его из 76-мм артиллерийской пушки «Д-56ТС».

5 мая в Ростове-на-Дону пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные юбилею формирования войск Северо-Кавказского (Южного) военного округа. Кроме сухопутной части парада на Театральной площади города, состоится демонстрация боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота вдоль набережной города Ростова-на-Дону.