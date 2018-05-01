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В первенстве подводных сил ТОФ по бегу лучшей стала команда атомного подводного крейсера «Томск»
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В первенстве подводных сил ТОФ по бегу лучшей стала команда атомного подводного крейсера «Томск» 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Это уже не первый год, когда спортсмены «Томска» становится сильнейшими в соревнованиях на быстроту и выносливость.
В Вилючинске (Камчатский край) в рамках подготовки к празднованию Дня Победы состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) по бегу.
В соревновании приняло участие более десяти команд, представляющих экипажи подводных лодок ТОФ. Первенство проходило в два этапа, и в его программу был включен бег на дистанции 1 и 3 км.
По итогам двухдневных состязаний первое место завоевала сборная команда противоавианосного соединения подводных лодок. Лучший результат в двух дисциплинах показала команда экипажа атомного подводного крейсера «Томск». Это уже не первый год, когда спортсмены «Томска» становится сильнейшими в соревнованиях на быстроту и выносливость.
В заключение турнира состоялось торжественное награждение победителей. Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев наградил победителей и призеров ценными призами и памятными дипломами.
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