В первенстве подводных сил ТОФ по бегу лучшей стала команда атомного подводного крейсера «Томск»

Это уже не первый год, когда спортсмены «Томска» становится сильнейшими в соревнованиях на быстроту и выносливость.

Вилючинске ( Камчатский край ) в рамках подготовки к празднованию Дня Победы состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) по бегу.

В соревновании приняло участие более десяти команд, представляющих экипажи подводных лодок ТОФ. Первенство проходило в два этапа, и в его программу был включен бег на дистанции 1 и 3 км.

По итогам двухдневных состязаний первое место завоевала сборная команда противоавианосного соединения подводных лодок. Лучший результат в двух дисциплинах показала команда экипажа атомного подводного крейсера «Томск». Это уже не первый год, когда спортсмены «Томска» становится сильнейшими в соревнованиях на быстроту и выносливость.