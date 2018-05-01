Ещё
Артиллеристы Центрального военного округа в честь Дня Победы проведут праздничный салют в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»

Артиллеристы Центрального военного округа в честь Дня Победы проведут праздничный салют в Новосибирске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Праздничный артиллерийский залп будет произведен с 22:00 до 22:10 на городском пляже реки Обь.
В честь Дня победы в Новосибирске военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа проведут праздничный салют, в котором. будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ».
Праздничный артиллерийский залп будет произведен с 22:00 до 22:10 на городском пляже реки Обь. Наблюдать за феерическим действием лучше всего будет с набережной реки Обь или с центральной площади имени Ленина.
Накануне на базе полигона «Юргинский», в Кемеровской области, с салютными расчетами были проведены практические тренировки, на которых командование высоко оценило подготовку артиллерийской батареи.
В обеспечении проведения салюта будет задействовано более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО.
ТК «Звезда»: последние новости
На Балтийском флоте в преддверии праздников прошли тренировки по антитеррору Порошенко похвастался успешными испытаниями боевого «Дуплета» Командующий ЦВО встретился с ветеранами Вооруженных Сил РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась278
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили117
Будущий премьер Армении высказался о России492
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»34
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение