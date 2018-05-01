Артиллеристы Центрального военного округа в честь Дня Победы проведут праздничный салют в Новосибирске

Праздничный артиллерийский залп будет произведен с 22:00 до 22:10 на городском пляже реки Обь.

В честь Дня победы в Новосибирске военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа проведут праздничный салют, в котором. будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ».

Праздничный артиллерийский залп будет произведен с 22:00 до 22:10 на городском пляже реки Обь. Наблюдать за феерическим действием лучше всего будет с набережной реки Обь или с центральной площади имени Ленина.

Накануне на базе полигона «Юргинский», в Кемеровской области , с салютными расчетами были проведены практические тренировки, на которых командование высоко оценило подготовку артиллерийской батареи.

В обеспечении проведения салюта будет задействовано более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО.