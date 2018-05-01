Как морпехи США будут использовать на учениях российские Ми-17 и Ми-24

Корпус морской пехоты США собирается использовать российские вертолёты Ми-24 или Ми-17 в ходе военных учений, сообщает ведомственное издание Marine Corps Times. Эти машины массово производились в 1970—1980-х годах и принимали участие в различных военных конфликтах, а также широко поставлялись на экспорт. Аналитики полагают, что США будет непросто раздобыть современные версии этих вертолётов, а более старые модификации морпехи смогут арендовать у союзников по НАТО . Зачем американским ВС понадобились тренировки с участием российской техники, выяснял RT.

Оперативное соединение воздушных и наземных сил морской пехоты США намерено использовать для учебных целей российские вертолёты. Речь идёт либо о Ми-24, предназначенном для нанесения ударов по наземным целям, либо о транспортно-боевой машине Ми-17. Военным понадобится два вертолёта, которые планируется арендовать у частного иностранного подрядчика. Об этом пишет ведомственная газета Marine Corps Times со ссылкой на документы оборонного ведомства США

Во время учебных манёвров российские вертолёты должны будут выступить в качестве потенциального противника американских морских пехотинцев.

Пилотам летательных аппаратов предстоит имитировать «ведение разведки позиций американских войск» и изображать «нанесение ударов по воздушным и наземным объектам» Вооружённых сил США. За время учений каждая машина должна будет налетать не более 40 часов.

Как следует из условий планируемой сделки, в обязанности подрядчика также входит инструктаж по пилотированию и работе всех систем Ми-24 или Ми-17 для американских лётчиков Корпуса морской пехоты (КМП). Информации о датах и продолжительности учений Marine Corps Times не приводит.

Корпус морской пехоты США — единственный вид американских ВС, который может быть задействован за пределами страны без согласования с конгрессом. Он подчиняется напрямую американскому президенту. Морская пехота Соединённых Штатов по численности и вооружению превосходит другие аналогичные подразделения всех стран мира. В составе КМП есть свои авиационные, танковые и артиллерийские подразделения, что позволяет ему некоторое время вести боевые действия без поддержки других видов вооружённых сил.

Ветераны из прошлого

Вертолёт Ми-24, который американские морпехи планируют использовать на учениях, поступил на вооружение Советской армии в 1971 году. Он предназначен для уничтожения живой силы и техники противника, однако может применяться и для перевозки десанта. В зависимости от модификации эти машины вооружались неуправляемыми ракетами, пулемётом калибра 12,7 мм или пушкой калибра 30 мм, противотанковыми ракетами, баками с зажигательной смесью или пушечными контейнерами.

Производство Ми-17 началось в конце 1980-х годов. Эта машина создана на основе транспортного вертолёта ВВС СССР Ми-8. Ми-17, помимо перевозки военнослужащих, также может доставлять грузы военного назначения. На этот вертолёт есть возможность установить пулемёты калибра 7,62 мм и 12,7 мм, противотанковые ракеты, авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, а также пушечные контейнеры.

Обе машины — одни из самых массовых в мировой вертолётной авиации. В общей сложности было произведено порядка 3,5 тыс. Ми-24 с учётом всех его модификаций, Ми-8 и Ми-17 — около 12 тыс. И тот, и другой вертолёт применялись во множестве военных конфликтов, в том числе в Афганистане , Югославии и в Ирано-иракской войне. Кроме того, в настоящий момент эти летательные аппараты используются в Сирии

Украины, Белоруссии, Сербии, Ми-24 и Ми-17 стоят на вооружении России Чехии и нескольких африканских и арабских государств. Американские специалисты неоднократно имели возможность ознакомиться с работой оборудования и особенностями конструкции этих вертолётов.

Так, в 1985 году во время боевых действий на афганской территории двое пилотов армии Демократической Республики Афганистан угнали один Ми-24 в Пакистан . В свою очередь военные этого государства передали машину экспертам из США.

Этот инцидент широко освещался в американских газетах. Кроме того, в прессе встречалась информация, что после распада Варшавского блока США получили не менее трёх вертолётов российского производства, которые ранее стояли на вооружении армии ГДР. Эти машины американские ВС впоследствии широко использовали для подготовки своих военных. Также некоторое количество Ми-24 армия США захватила в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году.

Каналы поставок

Главный редактор журнала «Взлёт» Андрей Фомин рассказал в беседе с RT, что солидный возраст машин, которые хотят получить во временное пользование американские морские пехотинцы, не должен никого смущать. По его оценке, США постоянно стремятся получить тем или иным путём образцы российской военной техники.

«Ми-24 и Ми-17 постоянно модернизируются, на них устанавливают новое оборудование и вооружение. Вполне логично, что американская сторона захотела понять, как всё это работает в условиях, максимально приближённых к боевым. Не надо забывать, что и Ми-17, и Ми-24 (под обозначением Ми-35) сейчас поставляются и в российскую армию», — напомнил эксперт.

По словам Фомина, взять в аренду обновлённые машины американцам будет непросто.

«Конечно, компания-посредник может приобрести или арендовать вертолёты в какой-либо стране Восточной Европы или в Африке и сдать в аренду Корпусу морской пехоты США. Но это будут всё равно далеко не новые летательные аппараты. Ми-35 поставлялись в Венесуэлу Бразилию и некоторые другие государства, однако я не думаю, что оттуда американцы смогут получить эту технику», — предположил Фомин.

Председатель Центра политических исследований, бывший начальник международно-договорного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский рассказал в интервью RT, что ранее имевшиеся у США советские вертолёты, скорее всего, вышли из строя из-за высокого срока эксплуатации, поэтому американские военные решили найти дополнительное количество советской или российской военной техники.

«Если они поставят цель получить именно Ми-24, то, думаю, эти машины им передадут их нынешние союзники по НАТО: Болгария Польша или Хорватия . В балканских республиках эти машины сняты с вооружения, однако могут быть ещё во вполне боеспособном состоянии, а польская сторона до сих пор эксплуатирует машины данного типа», — сказал эксперт.

Бужинский усомнился, что американская морская пехота намеревается использовать российскую военную технику для подготовки боевых действий против ВС РФ.

«С Россией США будут воевать не с помощью вертолётов и танков, а с помощью стратегических ядерных сил. А Ми-17 или Ми-24 им нужны для отработки действий против какой-либо страны третьего мира, которая имеет подобную технику на вооружении. Это может быть одна из сторон конфликта в Афганистане, в Сирии или в каких-либо африканских странах. Корпус морской пехоты ведь и используется для экспедиционных операций. Вариантов тут может быть масса», — отметил он.

По словам эксперта, учения с использованием российской военной техники — это довольно распространённая практика американской армии. Об этом же свидетельствуют и некоторые публикации в прессе Соединённых Штатов. Так, в мае 2017 года газета The National Interest опубликовала материал, согласно которому ВВС США используют три советских истребителя МиГ-29, а также два самолёта Су-27 для учебных боёв с участием американских истребителей. В публикации отмечалось, что часть машин американская сторона могла получить у Украины.