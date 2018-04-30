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На границе с Псковской областью стартуют крупнейшие военные учения Эстонии и стран НАТО
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На границе с Псковской областью стартуют крупнейшие военные учения Эстонии и стран НАТО 

Псковская губерния 40 минут назад
Самые масштабные военные учения за всю историю Сил обороны, получившие название «Ёж», пройдут со 2 по 14 мая, сообщает Sputnik. В учениях примут участие более 15 тысяч военнослужащих Сил обороны, добровольцев Союза обороны (Kaitseliit), резервистов, а также военнослужащих из стран-членов НАТО и государств-партнеров. Учения «Ёж» начнутся 2 мая 2018 года, они продлятся две недели и пройдут по всей Эстонии, в основном на территории Тартуского, Пылваского, Выруского (граничат с Псковской обласью), а также Валгаского и Вильяндиского (граничат с Латвией) уездов. Начальник оперативного отдела Сил обороны, полковник Арон Калмус назвал такую географию учений максимально реалистичной, отметив, что сценарий разрабатывался в течение последнего года. По сценарию, главным противником выступит вымышленное государство Муринус, цель которого — дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами — членами НАТО. При этом Муринус согласно карте учений охватывает территории современной России и Белоруссии, а для прикрытия нападения на страны Балтии использует проводимые им военные учения на западном фланге. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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