Китайский пассажир хотел проветрить самолет и случайно открыл аварийный люк

Китае пассажир самолета почувствовал, что в самолете слишком душно, потянул рычаг у своего места и случайно открыл аварийный люк. Об этом пишет газета South China Morning Post.

"Так как в самолете было очень душно и жарко, я просто потянул ручку на окне рядом со мной. Когда дверь упала, я запаниковал", — передает газета слова пассажира.

По данным издания, инцидент произошел во время посадки самолета. После того, как был открыт аварийный выход, также раскрыл надувной трап.

Отмечается, что 25-летнего мужчину задержали на 15 суток и оштрафовали $11 тыс.

"Перед каждым взлетом стюардессы информируют пассажиров о мерах безопасности [на рейсе]", — отметил представитель авиакомпании.

В данный момент ведется расследование происшествия.