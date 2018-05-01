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Китайский пассажир хотел проветрить самолет и случайно открыл аварийный люк
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Китайский пассажир хотел проветрить самолет и случайно открыл аварийный люк 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Китае пассажир самолета почувствовал, что в самолете слишком душно, потянул рычаг у своего места и случайно открыл аварийный люк. Об этом пишет газета South China Morning Post.
"Так как в самолете было очень душно и жарко, я просто потянул ручку на окне рядом со мной. Когда дверь упала, я запаниковал", — передает газета слова пассажира.
По данным издания, инцидент произошел во время посадки самолета. После того, как был открыт аварийный выход, также раскрыл надувной трап.
Отмечается, что 25-летнего мужчину задержали на 15 суток и оштрафовали $11 тыс.
"Перед каждым взлетом стюардессы информируют пассажиров о мерах безопасности [на рейсе]", — отметил представитель авиакомпании.
В данный момент ведется расследование происшествия.
Ранее самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил внеплановую посадку в Вене из-за зловонного пассажира.
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