МЧС переоснащает свои подразделения новой техникой и экипировкой 

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС продолжит переоснащение своих подразделений новой техникой, в том числе робототехническими комплексами, а также экипировкой для работы в сложных условиях. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.
"МЧС реализует программу переоснащения как органов управления, так и всех своих подразделений. Новая техника и экипировка постоянно поступают в боевые подразделения", — сказал он.
Пучков сообщил, что в прошлом году были утверждены нормы вещевого обеспечения нового качества для работы в новых условиях.
"МЧС и дальше будет переоснащать свои подразделения, внедряя и робототехнику, и новую экипировку, используя разработки российских ученых", — сообщил Пучков.
В Новосибирске министр проверил работу пожарно-спасательного гарнизона, наградил особо отличившихся из них ведомственными медалями и поздравил с Днем пожарной охраны России. Глава МЧС отметил, что пожарно-спасательный гарнизон Новосибирской области является одним из лучших в стране.