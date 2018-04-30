МЧС переоснащает свои подразделения новой техникой и экипировкой

НОВОСИБИРСК , 30 апреля. / ТАСС /. МЧС продолжит переоснащение своих подразделений новой техникой, в том числе робототехническими комплексами, а также экипировкой для работы в сложных условиях. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"МЧС реализует программу переоснащения как органов управления, так и всех своих подразделений. Новая техника и экипировка постоянно поступают в боевые подразделения", — сказал он.

Пучков сообщил, что в прошлом году были утверждены нормы вещевого обеспечения нового качества для работы в новых условиях.

"МЧС и дальше будет переоснащать свои подразделения, внедряя и робототехнику, и новую экипировку, используя разработки российских ученых", — сообщил Пучков.