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Министр обороны Грузии заявил, что программу военного сотрудничества с США запустят в мае
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Министр обороны Грузии заявил, что программу военного сотрудничества с США запустят в мае 

ТАСС 1 час назад
ТБИЛИСИ, 30 апреля. /ТАСС/. Реализация Программы готовности обороны Грузии, которая будет осуществлена при помощи США, начнется уже в мае. Об этом заявил в понедельник министр обороны Грузии Леван Изория.
"В ближайшие две-три недели в Грузии при помощи стратегического партнера, США, начнется реализация программы готовности обороны страны, — сказал министр на базе вооруженных сил в Вазиани (около Тбилиси), трансляцию выступления вел телеканал IMEDI. — Реализация этой программы будет способствовать сближению вооруженных сил Грузии со стандартами НАТО".
Министр отметил, что в рамках программы в 2018-2020 годы будет осуществлена подготовка девяти батальонов вооруженных сил страны. Изория заявил, что «все батальоны ВС Грузии, которые будут подготовлены в рамках программы, будут оснащены по стандартам НАТО».
Меморандум о взаимопонимании по выполнению Программы готовности обороны Грузии Изория и начальник одного из департаментов Европейского командования ВС США генерал Дэвид Альван подписали в августе прошлого года. Тогда грузинский министр отметил, что программа «направлена на то, чтобы Грузия в будущем стала более безопасной страной».
В рамках программы в 2018-2020 годах США помогут Грузии в подготовке военнослужащих девяти батальонов. Как отмечал Изория, программа сотрудничества впервые ориентирована на повышение обороноспособности самой Грузии, а не только на подготовку грузинских военнослужащих для участия в международных миротворческих операциях.
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