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На Балтфлоте прошли тренировки по отражению нападения террористов
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На Балтфлоте прошли тренировки по отражению нападения террористов 

РИА Новости 53 минуты назад
Тренировки по отражению нападения условных террористов на воинские части прошли в гарнизонах Балтийского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"При получении сигнала о нападении на объект воинской части, под руководством командиров соединений и воинских частей, военнослужащие отработали практические действия подразделений по отражению нападения незаконных вооруженных формирований и угрозы совершения ими террористических актов на территории воинской части", — сказал Мартов.
Он отметил, что в преддверии выходных и праздничных дней тренировки с подразделениями противодействия терроризму прошли во всех гарнизонах Балтийского флота. Всего в учениях задействовали около 10 подразделений антитеррора и более 500 человек личного состава, а также несколько десятков единиц военной и специальной техники.
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