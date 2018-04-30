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Корабли Каспийской флотилии прибыли в Ростов-на-Дону
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Корабли Каспийской флотилии прибыли в Ростов-на-Дону 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Для участия в праздновании 100-летия Южного военного округа на Дон прибыл отряд кораблей Каспийской флотилии. Пятого мая в Ростовской области пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные этому событию.
Как сообщает пресс-служба ЮВО, чтобы добраться на праздник, отряд из четырех кораблей вышел из Каспийского моря, прошел по реке Волге и преодолел 13 шлюзов Волго-Донского судоходного канала. Далее, через Цимлянское водохранилище, отряд вышел на реку Дон, а после прибыл на набережную Ростова-на-Дону.
В его составе рейдовый тральщик "Сапфир", водолазный катер, артиллерийский катер "Шмель", а также рейдовый буксир.
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