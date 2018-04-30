В Белоруссии разрабатывают высокоточный гранатометный комплекс калибром 60 мм

МИНСК , 30 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Новый высокоточный гранатометный комплекс калибром 60 мм разрабатывают специалисты белорусской компании «БСВТ— ВВ» ("Белспецвнештехника"). Перспективные разработки белорусского предприятия в сфере высокоточного противотанкового вооружения были представлены на недавней выставке вооружения и военной техники в Малайзии DSA-2018, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) Белоруссии.

Создаваемый гранатометный комплекс ММ-60 калибра 60 мм включает транспортно-пусковой контейнер (ТПК) с многоцелевой реактивной гранатой (МГ) и прибор управления огнем (ПУО). При этом, отмечают разработчики нового оружия, ТПК могут оперативно скрепляться и образовывать многоствольную систему, а прибор управления огнем способен управлять стрельбой каждого транспортно-пускового контейнера отдельно или обеспечивать залповую стрельбу из образованной многоствольной системы.

Новый гранатометный комплекс предназначен для борьбы с современными танками, бронированными, легкобронированными и небронированными целями. Также комплекс рассчитан на поражение живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты (СИБ), находящейся в бункерах, дзотах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов.

Расчет гранатометного комплекса составляет 1-2 человека. Такой комплекс, отметили в ГВПК, обладает «наилучшими характеристиками в системе „эффективность-эргономика“ и обеспечивает наилучшую логистику на поле боя, избавляя подразделения от необходимости иметь избыточную номенклатуру средств поражения». Разработчики нового вооружения обратили также внимание на то, что габариты и масса комплекса позволяют бойцу легко перемещаться по ходам сообщения и грузиться в любые боевые транспортные средства. Кроме того, способность комплекса компоноваться в единую многоствольную систему позволяет размещать ее на легких пулеметных турелях джипов, «резко повышая их огневые возможности». Малый калибр и особая плавность старта неуправляемой реактивной гранаты в сочетании с дистанцией разгона только внутри транспортно-пускового контейнера позволяют применять комплекс из малоразмерных закрытых помещений.

Компания «Белспецвнештехника» на выставке в Малайзии выступала коллективным организатором белорусской экспозиции, в которой были также представлены разработки ОАО «КБ Радар», ОАО «140 ремонтный завод», холдинга «БелОМО». Белорусские производители продемонстрировали последние разработки в области огневых средств поражения и стрелкового оружия, возможности предприятий по производству легкобронированной автотехники, оптической и оптико-электронной продукции, средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы в области наземной и воздушной обороны, ремонта и модернизации авиационного управляемого вооружения класса «воздух — воздух» ближнего радиуса действия.