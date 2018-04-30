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Руководитель Ирана предупредил, что Тегеран будет отвечать на удары по своим базам в Сирии
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Руководитель Ирана предупредил, что Тегеран будет отвечать на удары по своим базам в Сирии 

ТАСС 59 минут назад
ТАСС, 30 апреля. Верховный руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи заявил в понедельник, что Тегеран будет отвечать на удары по своим объектам в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Manar.
"Теперь на каждый свой удар вы получите ответные удары", — цитирует телеканал слова Хаменеи. Иранский лидер предупредил, что «эпоха, когда после нанесения ударов противнику удавалось избегать ответа, миновала»
Выступление руководителя Ирана стало реакцией на ракетную атаку на позиции сирийской армии и вооруженных формирований шиитских бойцов, воюющих на стороне Дамаска. Сирийский военный источник ранее сообщил агентству SANA, что удары были нанесены в ночь на понедельник в окрестностях городов Хама и Алеппо.
По информации телекомпании Sky News Arabia, в результате был уничтожен, в частности, крупный склад с иранским оружием в 10 км к западу от Хамы (220 км от Дамаска). Кроме этого, по ее данным, есть погибшие в рядах сирийских войск и иранских военных советников.
Агентство Mehr передало опровержение источника в Корпусе «стражей исламской революции» (КСИР) о якобы гибели 18 иранских советников во время последнего ракетного удара по Сирии. В свою очередь, командир проиранских формирований «Фатимиды», сражающихся на стороне сирийской армии, сообщил, что их база под городом Алеппо (360 км от Дамаска) не подвергалась ударам. По его словам, «военный объект не поврежден, потерь среди личного состава нет».
Ливанская газета Al Akhbar (печатный орган шиитской партии "Хезболлах") возложила ответственность на Израиль за новую ракетную атаку на Сирию и предупредила «о скором и неминуемом ответе за это нападение».
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