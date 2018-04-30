Под Челябинском сражаются за звание «Мастер автобронетанковых войск»

В ходе конкурса лучшие водители Центрального военного округа штурмуют Чебаркульский полигон.

Лучшие водители Центрального военного округа соревнуются под Челябинском за звание «Мастер автобронетанковых войск». В ходе конкурса на штабных автомобилях УАЗ и огромных «Уралах» они штурмуют Чебаркульский полигон.

От тех, кто находится за рулем, требуется не только скорость, но и ювелирная точность: им, например, необходимо, по сути, играючи, загнать многотонный грузовик на железнодорожную платформу. Смотреть на приборы участникам соревнований некогда — манипуляции производятся практически почти наощупь.

Все участники конкурса являются водителями-асами, но в сборную Центрального военного округа войдут лишь три лучших экипажа. Они и поборются летом за главный приз на Международных армейских играх-2018.