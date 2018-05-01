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Во Владикавказском соединении ЮВО пройдет День открытых дверей
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На Украине рассказали о новой российской «стройке века»

Во Владикавказском соединении ЮВО пройдет День открытых дверей 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники мероприятия ознакомятся с условиями жизни и быта, организацией питания военнослужащих.
3 мая во Владикавказе на территории мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) пройдет День открытых дверей в рамках проведения Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать!».
Всех присутствующих накормят солдатской кашей и ознакомят с современными образцами вооружения и военной техники, в числе которых бронетранспортер БТР-82А, боевая машина пехоты БМП-3, танк Т-90, самоходная артиллерийская установка «МСТА-С», реактивная система залпового огня «Ураган», многоцелевой автомобиль «Тигр», зенитный ракетный комплексы «Тор» и беспилотники.
Участники мероприятия ознакомятся с условиями жизни и быта, организацией питания военнослужащих.
Завершится День открытых дверей концертом, на котором выступит творческий коллектив Гарнизонного дома офицеров и военный оркестр бригады.
В мероприятие будет задействовано около 200 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники.
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