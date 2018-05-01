Во Владикавказском соединении ЮВО пройдет День открытых дверей

Участники мероприятия ознакомятся с условиями жизни и быта, организацией питания военнослужащих.

3 мая во Владикавказе на территории мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) пройдет День открытых дверей в рамках проведения Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать!».

Всех присутствующих накормят солдатской кашей и ознакомят с современными образцами вооружения и военной техники, в числе которых бронетранспортер БТР-82А, боевая машина пехоты БМП-3, танк Т-90, самоходная артиллерийская установка «МСТА-С», реактивная система залпового огня «Ураган», многоцелевой автомобиль «Тигр», зенитный ракетный комплексы «Тор» и беспилотники.

Участники мероприятия ознакомятся с условиями жизни и быта, организацией питания военнослужащих.

Завершится День открытых дверей концертом, на котором выступит творческий коллектив Гарнизонного дома офицеров и военный оркестр бригады.

В мероприятие будет задействовано около 200 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники.