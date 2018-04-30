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В Калининграде завершилась подготовка военной техники к участию в параде Победы
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В Калининграде завершилась подготовка военной техники к участию в параде Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В месте дислокации механизированной колонны были развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли более 30 автомобилей и артиллерийских орудий.
В Калининграде завершилась подготовка военной техники Балтийского флота (БФ), которая будет задействована в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Водители и механики-водители проверили техническое состояние вверенной техники, в частности, уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, исправность световых приборов.
В месте дислокации механизированной колонны были развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли более 30 автомобилей и артиллерийских орудий.
В военном параде в Калининграде будет задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники, среди которых танк Т-34 и танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, зенитные ракетные системы С-400, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», крупнокалиберные артиллерийские орудия «Гиацинт» и другая военная техника и вооружение.
Все работы по обслуживанию, покраске и мойке выполнялись с соблюдением установленных требований безопасности.
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