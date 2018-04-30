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Самолёты на параде 9 Мая увидят только жители Москвы и Петербурга
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Самолёты на параде 9 Мая увидят только жители Москвы и Петербурга 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Военная авиация примет участие в парадах, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, только в Москве и Санкт-Петербурге, следует из размещённой на сайте Минобороны карте парадов.
В остальных 26 городах, где намечены торжественные мероприятия, самолёты и вертолёты использоваться не будут.
Как следует из схемы, в Санкт-Петербурге в праздновании 9 Мая будут участвовать 45 единиц авиатехники. В остальных 26 городах, включая Симферополь, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Самару и Ростов-на-Дону, самолёты и вертолёты задействованы не будут.
Ранее планировалось, что в небе над Доном 9 мая пролетят почти 50 единиц военной техники. В 2017 году, жители Екатеринбурга увидели звено вертолётов Ми-8МТВ-5, самолёты L-410, Ан-26, Ан-12, штурмовики Су-25СМ, а также звенья бомбардировщиков Су-24М и перехватчиков МиГ-31БМ.
В предстоящих торжествах в Москве примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Над Красной площадью впервые пролетят два самолёта пятого поколения Су-57.
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