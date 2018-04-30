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Яхта ледового класса Ida Pfeiffer создана для покорения полярных широт с максимальным комфортом
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Яхта ледового класса Ida Pfeiffer создана для покорения полярных широт с максимальным комфортом 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Путешествия на Северный полюс превращаются из экзотического приключения в рядовые вояжи для состоятельных туристов, в связи с чем судостроительная отрасль осваивает новый тип кораблей: полярные яхты. Компания Globe Regal Yachting совместно с Gill Schmid Designs и Dörries Yachts разработала проект супер-яхты «Ida Pfeiffer». Это аналог 5-звездочного отеля в формате корабля для плавания во льдах. Полярная яхта Ida Pfeiffer имеет 70 м длину и водоизмещение 1500 тонн при осадке всего в 3,75 м, что позволяет ей проходить по мелководью и не застревать среди ледяных торосов. Силовая установка дизель-электрическая, автономная дальность плавания достигает 11000 км, но крейсерская скорость держится в тайне. Корабль получил высокий ледокольный нос, но к какому ледовому классу он относится — неизвестно.
Экипаж полярной яхты составляет 15 человек, она может принять на борт 14 пассажиров, к услугам которых 7 гостевых кают, плюс апартаменты владельца корабля. Планировка такова, что гости практически не сталкиваются с экипажем, они даже между палубами будут перемещаться по разным лестницам. А чтобы попасть в технические помещения, придется постараться.
На борту Ida Pfeiffer есть собственная мини-субмарина «Тритон», два наземных транспорта, краны для их выгрузки на лед, а также площадка для вертолета с быстромонтируемым ангаром против непогоды. Судно можно использовать для экскурсий, круизов или коммерческих операций в полярных водах. Строится оно на заказ и цена сохраняется в тайне.
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