Инженерные войска примут участие в IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»

Выставочную экспозицию инженерных войск будут представлять существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения.

Инженерные войска РФ представят обширную экспозицию существующих и перспективных образцов инженерного вооружения в рамках статических экспозиций и в ходе динамического показа специальной техники IV Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Всего в дни форума на полигоне Алабино и на выставочных площадках «Патриот Экспо» будет представлено более 60 образцов инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания: взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.

Кроме того, в рамках научно-деловой программы форума военно-научным комитетом инженерных войск и Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск запланированы два круглых стола, посвященные перспективам развития средств инженерного вооружения с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.