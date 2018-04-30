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Инженерные войска примут участие в IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
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Инженерные войска примут участие в IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Выставочную экспозицию инженерных войск будут представлять существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения.
Инженерные войска РФ представят обширную экспозицию существующих и перспективных образцов инженерного вооружения в рамках статических экспозиций и в ходе динамического показа специальной техники IV Международного военно-технического форума «Армия-2018».
Всего в дни форума на полигоне Алабино и на выставочных площадках «Патриот Экспо» будет представлено более 60 образцов инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания: взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.
Кроме того, в рамках научно-деловой программы форума военно-научным комитетом инженерных войск и Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск запланированы два круглых стола, посвященные перспективам развития средств инженерного вооружения с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.
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