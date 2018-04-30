На 20 полигонах ЮВО завершилась масштабная контрольная проверка

Комплексные комиссии штаба округа оценили готовность командиров подразделений и воинских частей применять сирийский опыт боевых действий в ходе контрольных занятий и зачетных тактических учений.

В Южном военном округе (ЮВО) завершилась контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова . Комплексные комиссии штаба округа оценили готовность командиров подразделений и воинских частей применять сирийский опыт боевых действий в ходе контрольных занятий и зачетных тактических учений.

Также оценивался уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

В полевых условиях военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сдали нормативы по тактической, специальной и физической подготовке. По результатам контрольной проверки выставлены соответствующие оценки подразделениям, которые, в свою очередь, выявили более 100 претендентов на присвоение почетного наименования «ударные».