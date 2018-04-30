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На 20 полигонах ЮВО завершилась масштабная контрольная проверка
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На 20 полигонах ЮВО завершилась масштабная контрольная проверка 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплексные комиссии штаба округа оценили готовность командиров подразделений и воинских частей применять сирийский опыт боевых действий в ходе контрольных занятий и зачетных тактических учений.
В Южном военном округе (ЮВО) завершилась контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. Комплексные комиссии штаба округа оценили готовность командиров подразделений и воинских частей применять сирийский опыт боевых действий в ходе контрольных занятий и зачетных тактических учений.
Также оценивался уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.
В полевых условиях военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сдали нормативы по тактической, специальной и физической подготовке. По результатам контрольной проверки выставлены соответствующие оценки подразделениям, которые, в свою очередь, выявили более 100 претендентов на присвоение почетного наименования «ударные».
Контрольная проверка проходила более чем на 20 полигонах округа, в том числе в учебных центрах ЮВО. Все они дислоцируются в республиках Северного Кавказа, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье, в Крыму, а также на территории российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
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