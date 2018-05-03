В Москве пройдет вторая ночная тренировка парада Победы

Вторая ночная тренировка парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в четверг в 22.00 в Москве , по Красной площади проедут новые боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы и беспилотники. В тренировке участвуют 33 парадных расчета пешей колонны и военная техника без авиации, которая пролетит над столицей в пятницу.

Это будет последняя ночная тренировка перед парадом, а 6 мая в 10 утра начнётся генеральная репетиция. Авиация пролетит над Красной площадью 4 мая и на генеральной репетиции 6 мая.

"На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", — рассказали в Минобороны.

Также по брусчатке проедут армейские мотовездеходы, армейские снегоходы, УАЗ "Пикап" с пулеметом "Корд". Также в состав колонны включены реактивная система залпового огня "Смерч", защищённый бронеавтомобиль "Тайфун-К" 4×4, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2", бронированный автомобиль "Патруль".

Кроме того, в состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун".

Кроме того, в параде примут участие танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2".

Чтобы облегчить процесс вождения боевой техники, на дорожное покрытие и брусчатку Красной площади нанесена специальная разметка, по которой водители будут ориентироваться во время передвижения.

Пешие коробочки

"Впервые в параде на Красной площади участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции", — рассказали в Минобороны.

Также в состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ , Росгвардии и МЧС

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в военном параде на Красной площади задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

Перекрытые улицы

Жители и гости Москвы смогут вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.

В связи с тренировкой перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда. Эти улицы также будут перекрыты с 7 утра 6 мая и с 6 утра 9 мая. Движение будет открываться по мере прохождения военной техники.

Кроме того, Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую и Тверскую улицы, а также Болотную улицу, Болотную площадь и Большой Каменный мост закроют для автомобилистов 3 мая с 22.40 и 6 мая с 10.40. Движение здесь также будут запускать по мере прохождения колонны военной техники.

Автомобилисты не смогут проехать по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной, Садовой-Кудринской улицам, Триумфальной площади и Тверской улице 3 мая с 17.00, 6 мая с 6.00 и 9 мая с 5.00. Также движение будет перекрыто 4 мая с 1.00, 6 и 9 мая с 10.40 на Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Моховой, Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре, Баррикадной, Красной Пресне, Звенигородском шоссе и Нижних Мневниках. Автомобилисты смогут проехать по данным улицам после прохождения колонны.

Также 3 мая с 18.00 до окончания репетиции парада станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека Ленина" будут работать только на вход.

Авиация готова

Авиация Воздушно-космических сил уже завершила на полигоне "Алабино" подготовку к параду и готовится к полёту над Москвой в пятницу и 6 мая.

"Экипажи Воздушно-космических сил, задействованные в военном параде на Красной площади, завершили совместные тренировки с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в подмосковном "Алабино". Всего период с 9 по 24 апреля летчики ВКС выполнили шесть тренировок воздушной части парада", — отметили в Минобороны.

В 2018 году в военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Среди них стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. Помимо этого, в параде задействованы два новейших самолета Су-57.

Воздушное движение в московской зоне ограничат в связи с репетицией парада Победы 4 и 6 мая, а также непосредственно 9 мая, сообщила Госкорпорация по организации воздушного движения. В районе аэропорта "Шереметьево" воздушное пространство будет закрыто в указанные дни с 10.40 до 11.05 по московскому времени. В районе аэропорта "Внуково" — с 10.50 до 11.15. В районе аэропорта "Домодедово" — с 10.50 до 11.15. В районе аэропорта "Остафьево" — с 10.50 мин до 11.15. В районе аэропорта "Раменское" ("Жуковский") — с 10.50 до 11.15. В районе аэропорта Калуги ("Грабцево") — с 9.40 до 10.25.

Отмечается, что данные ограничения являются незначительными и не окажут серьезного влияния на работу воздушных гаваней, в частности — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".