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Границы Литвы будут охранять истребители ВВС Испании и Португалии
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Границы Литвы будут охранять истребители ВВС Испании и Португалии 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Португалии и шесть истребителей Eurofighter Typhon ВВС Испании 2 мая приземлятся на литовской авиабазе Зокняй, отмечается в сообщении на сайте Минобороны Литвы.
Представители Португалии будет возглавлять 47-й миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Всего из государства Южной Европы в Литву прибудут 90 военнослужащих, а также ещё около 130 испанских солдат. Они заменят в балтийской республике находящееся в стране с января подразделение датских ВВС.
Ранее 30 апреля стало известно, что железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии могут стать проблемой для перемещения войск НАТО в случае конфликта с Россией. Подобный вывод сделали специалисты Института современной войны в Военной академии США в Вест-Пойнте.
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