Границы Литвы будут охранять истребители ВВС Испании и Португалии 

Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Португалии и шесть истребителей Eurofighter Typhon ВВС Испании 2 мая приземлятся на литовской авиабазе Зокняй, отмечается в сообщении на сайте Минобороны Литвы.
Представители Португалии будет возглавлять 47-й миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Всего из государства Южной Европы в Литву прибудут 90 военнослужащих, а также ещё около 130 испанских солдат. Они заменят в балтийской республике находящееся в стране с января подразделение датских ВВС.