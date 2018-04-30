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Мотострелки ЦВО в Оренбургской области совершенствуют навыки противодействия терроризму
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Мотострелки ЦВО в Оренбургской области совершенствуют навыки противодействия терроризму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По ее замыслу группы условных боевиков пытались заложить взрывные устройства на объектах военной инфраструктуры и захватить заложников на территории соединения.
В мотострелковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Оренбургской области, прошла тренировка по противодействию терроризму. По ее замыслу группы условных боевиков пытались заложить взрывные устройства на объектах военной инфраструктуры и захватить заложников на территории соединения.
Условные боевики были обнаружены суточным нарядом в пределах КПП. По сигналу тревоги дежурные силы выступили на заранее подготовленные огневые позиции. После блокирования им предложили сложить оружие. Снайперы и пулеметчики нанесли огневое поражение передовым силам противника, а затем под прикрытием бронеавтомобиля «Тигр» мотострелки вступили в бой.
Тренировка проводилась в целях повышения боеготовности и слаженности совместных действий подразделений антитеррора.
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