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Мотострелки соединения 41-й отдельной армии ЦВО отпраздновали 75-ю годовщину образования части в Кемеровской области
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Мотострелки соединения 41-й отдельной армии ЦВО отпраздновали 75-ю годовщину образования части в Кемеровской области 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие разведывательного батальона продемонстрировали на празднике свои навыки армейского рукопашного боя и обращения с оружием. Также на территории части была организована выставка вооружения и военной техники.
В Кемеровской области 29 апреля состоялись торжества, приуроченные к 75-летию со дня образования гвардейской Звенигородско-Берлинской ордена Суворова II степени мотострелковой бригады. Подразделение входит в состав 41-й отдельной армии Центрального военного округа (ЦВО).
Торжественное мероприятие началось с возложения цветов и венков к памятнику героям Великой Отечественной войны. На митинге, прошедшем на плацу мотострелковой бригады, со словами благодарности и поздравления к личному составу выступило командование части, ветераны Вооруженных Сил РФ и локальных конфликтов.
Военнослужащие разведывательного батальона продемонстрировали на празднике свои навыки армейского рукопашного боя и обращения с оружием. Также на территории части была организована выставка вооружения и военной техники.
Кроме того, на плацу для военнослужащих части и членов их семей состоялся концерт, посвящённый 75-й годовщине образования соединения. Для личного состава мотострелковой бригады в столовой был накрыт праздничный стол.
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