Мотострелки соединения 41-й отдельной армии ЦВО отпраздновали 75-ю годовщину образования части в Кемеровской области

Военнослужащие разведывательного батальона продемонстрировали на празднике свои навыки армейского рукопашного боя и обращения с оружием. Также на территории части была организована выставка вооружения и военной техники.

Кемеровской области 29 апреля состоялись торжества, приуроченные к 75-летию со дня образования гвардейской Звенигородско-Берлинской ордена Суворова II степени мотострелковой бригады. Подразделение входит в состав 41-й отдельной армии Центрального военного округа (ЦВО).

Торжественное мероприятие началось с возложения цветов и венков к памятнику героям Великой Отечественной войны. На митинге, прошедшем на плацу мотострелковой бригады, со словами благодарности и поздравления к личному составу выступило командование части, ветераны Вооруженных Сил РФ и локальных конфликтов.

Военнослужащие разведывательного батальона продемонстрировали на празднике свои навыки армейского рукопашного боя и обращения с оружием. Также на территории части была организована выставка вооружения и военной техники.

Кроме того, на плацу для военнослужащих части и членов их семей состоялся концерт, посвящённый 75-й годовщине образования соединения. Для личного состава мотострелковой бригады в столовой был накрыт праздничный стол.