Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь детям-сиротам в Таджикистане 

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие 201 российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Таджикистан, оказали гуманитарную помощь детям-сиротам Фархорского района Хатлонской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Военнослужащие 201 базы совместно с волонтерами группы «Делай добро» оказали гуманитарную помощь детям-сиротам детского дома Фархорского района Хатлонской области Республики Таджикистан. Солдаты и офицеры передали детям канцелярские принадлежности, мягкие игрушки и сладости. Также был организован концерт с певцами и артистами", — сказали в пресс-службе.
По данным военного округа, в детском доме живут 96 детей в возрасте от семи до 16 лет.
201 военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.