Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь детям-сиротам в Таджикистане

МОСКВА , 30 апреля. / ТАСС /. Военнослужащие 201 российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Таджикистан , оказали гуманитарную помощь детям-сиротам Фархорского района Хатлонской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Военнослужащие 201 базы совместно с волонтерами группы «Делай добро» оказали гуманитарную помощь детям-сиротам детского дома Фархорского района Хатлонской области Республики Таджикистан. Солдаты и офицеры передали детям канцелярские принадлежности, мягкие игрушки и сладости. Также был организован концерт с певцами и артистами", — сказали в пресс-службе.

По данным военного округа, в детском доме живут 96 детей в возрасте от семи до 16 лет.