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Курсанты-водолазы Севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ в рамках выпускного экзамена выполнили спуски под воду
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Курсанты-водолазы Севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ в рамках выпускного экзамена выполнили спуски под воду 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Спуски осуществляются с борта рейдового водолазного катера. Объективный контроль за действиями курсантов под водой ведётся с использованием телеуправляемого подводного аппарата.
Курсанты-водолазы Севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ приступили к сдаче выпускных экзаменов, предшествующих присвоению классной квалификации и отправки к местам прохождения службы на все флоты и Каспийскую флотилию.
Практическая часть экзамена проходит в открытом море на специальном водолазном полигоне. В рамках выпускных испытаний молодым водолазам-спасателям под контролем опытных инструкторов предстоит спуститься под воду, достигнуть грунта на глубине 20 метров и подать установленные сигналы.
Спуски осуществляются с борта рейдового водолазного катера. Объективный контроль за действиями курсантов под водой ведётся с использованием телеуправляемого подводного аппарата.
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