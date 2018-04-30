Курсанты-водолазы Севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ в рамках выпускного экзамена выполнили спуски под воду

Спуски осуществляются с борта рейдового водолазного катера. Объективный контроль за действиями курсантов под водой ведётся с использованием телеуправляемого подводного аппарата.

Курсанты-водолазы Севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ приступили к сдаче выпускных экзаменов, предшествующих присвоению классной квалификации и отправки к местам прохождения службы на все флоты и Каспийскую флотилию.

Практическая часть экзамена проходит в открытом море на специальном водолазном полигоне. В рамках выпускных испытаний молодым водолазам-спасателям под контролем опытных инструкторов предстоит спуститься под воду, достигнуть грунта на глубине 20 метров и подать установленные сигналы.

Спуски осуществляются с борта рейдового водолазного катера. Объективный контроль за действиями курсантов под водой ведётся с использованием телеуправляемого подводного аппарата.