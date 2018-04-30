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Вертикальные взлеты легендарных самолетов: невероятные видео мастерства пилотов
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Вертикальные взлеты легендарных самолетов: невероятные видео мастерства пилотов 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Режим форсажа есть у каждого реактивного двигателя, и когда его использует пилот — это настоящая звериная мощь.
В военной авиации форсаж является крайне распространенным приемом, ведь он уменьшает необходимую длину ВПП и необходимое на взлет время. А в случае палубной авиации он просто обязательный. Кроме того, в таком режиме самолет становится менее уязвим для ручных комплексов ПЗРК.
Мало кто знает, но гражданские самолеты тоже могут взлетать в режиме форсажа. Но поскольку этот режим крайне некомфортен для пассажиров и требует много топлива, им пользуются только в крайних случаях. Но как впечатляюще смотрятся огромные самолеты, которые взлетают совершенно не так, как мы привыкли видеть!
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