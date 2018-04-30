Власти «нарисовали» Парад Победы

Министерство обороны России опубликовало схематичное изображение Парада Победы, который пройдёт в 27 городах страны. Схемы в виде инфографики представлены на сайте ведомства.

Так, россияне могут ознакомиться с количеством военной техники, которая будет продемонстрирована на торжественном мероприятии, а также посмотреть, представители каких военных сил примут участие в Параде. Помимо этого, на схемах представлен порядок расположения расчётов.