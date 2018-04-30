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Власти «нарисовали» Парад Победы
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Власти «нарисовали» Парад Победы 

News.ru 16 минут назад
Министерство обороны России опубликовало схематичное изображение Парада Победы, который пройдёт в 27 городах страны. Схемы в виде инфографики представлены на сайте ведомства.
Так, россияне могут ознакомиться с количеством военной техники, которая будет продемонстрирована на торжественном мероприятии, а также посмотреть, представители каких военных сил примут участие в Параде. Помимо этого, на схемах представлен порядок расположения расчётов.
Сейчас уже есть возможность узнать, как именно пройдёт торжество в различных российских регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
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