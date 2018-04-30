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Контингент ВВС НАТО в Литве увеличится с четырех до 10 истребителей
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Контингент ВВС НАТО в Литве увеличится с четырех до 10 истребителей 

ТАСС 25 минут назад
ВИЛЬНЮС, 30 апреля. /ТАСС/. Контингент ВВС стран НАТО по охране воздушного пространства государств Балтии на литовской авиабазе Зокняй будет увеличен с четырех до 10 истребителей. Об этом в понедельник сообщило министерство обороны Литвы.
"На авиабазу в Зокняй прибудет четверка истребителей ВВС Португалии F-16 и шесть истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Испании", — сказали в военном ведомстве.
Объединенный контингент, командовать которым предстоит португальским военным, сменит 2 мая находившееся в Литве с начала января подразделение королевских ВВС Дании. Оно осуществляло патрулирование четверкой F-16.
"Усиление миссии обеспечит большую гибкость в охране воздушного пространства Балтийского региона и предоставит лучшие возможности для тренировок со службами контроля и слежения, для отработки поддержки с воздуха сухопутных и военно-морских сил, расквартированных в Литве и Польше сводных батальонов НАТО передового базирования", — сообщило литовское минобороны.
Литва, Латвия и Эстония не располагают необходимой авиацией для контроля своего воздушного пространства. С 2004 года наблюдение осуществляют их партнеры по НАТО. До весны 2014 года они в составе четырех истребителей базировались на базе Зокняй, с апреля того же года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.
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