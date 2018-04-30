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В США назвали преимущество России в конфликте с НАТО
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В США назвали преимущество России в конфликте с НАТО 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Reuters
Россия обладает весомым преимуществом перед НАТО в Восточной Европе, считают авторы доклада Военной академии США в Вест-Пойнте. Существующие железнодорожные пути в Прибалтике не позволят военному блоку перебросить войска и технику так быстро, как это может сделать Россия, отмечают они.
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Исследователи из Института современной войны, который является часть Военной академии отмечают, что ширина железнодорожной колеи в Литве, Латвии и Эстонии отличается от общеевропейской из-за принятых в СССР стандартов. По их мнению, это дает России значительное преимущество в случае возможных боевых действий.
"Эта несовместимость означает, что поездам, перевозящим военную технику и боеприпасы с крупных баз НАТО в Германии или Польше, придётся перемещать груз на составы, приспособленные к российской колее, или доставлять его до пункта назначения на автотранспорте", — отмечается в докладе. При этом, оба варианта предполагают значительные временные затраты, использование специальной техники и наличие опыта проведения таких операций, которым солдаты НАТО не обладают, считают авторы исследования.
Россия, в отличие от западных держав, может использовать превосходство в мобильности из-за совпадения железнодорожных стандартов во всех странах бывшего Советского Союза, как стратегическое преимущество, считают эксперты. В качестве примера они приводят проводившиеся в прошлом году учения "Запад", где Россия прибегла к транспортировке войск по железной дороге в соседнюю Белоруссию.
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