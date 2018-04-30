Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО

Железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии представляют проблему для перемещения войск НАТО, к такому выводу пришли в Институте современной войны (относится к Военной академии США в Вест-Пойнте). С докладом института ознакомился телеканал RT.

Разные стандарты железнодорожных путей в Европе и в Прибалтике не позволят оперативно перебросить войска в случае конфликта с Россией.

«Данная несовместимость означает, что поездам, перевозящим военную технику и припасы из крупных баз НАТО в Германии или Польше, придется перемещать свой груз на составы, приспособленные к российской колее, или доставлять его до пункта назначения на грузовом автотранспорте. Оба варианта требуют не только значительных временных затрат, но и привлечения обученного персонала и существенных военных ресурсов», — цитирует RT доклад.

НАТО с 2016 года придерживается официальной стратегии сдерживания России, в Польше и в Прибалтике альянс разместил дополнительные батальоны.

В декабре 2016 года началась переброска войск из Германии в Польшу, во время которой американские военные повредили бронетехнику. На пути из немецкого порта Бремерхафен машины врезались в мосты — сооружения оказались ниже, чем предполагалось, писала The Wall Street Journal.