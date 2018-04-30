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Таинственные НЛО: самый секретный проект американской армии
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Таинственные НЛО: самый секретный проект американской армии 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Программа «Аврора» — чуть ли не самый засекреченный проект Пентагона. Под этой маркировкой скрывается предполагаемый стратегический бомбардировщик США, который, по всей вероятности, способен к суборбитальному полету на гиперзвуковых скоростях. С полетами созданного в рамках проекта TR-3B Astra связывают большинство многочисленных наблюдений НЛО, так называемых «Черных треугольников». Давайте попробуем разобраться подробнее, существует ли этот необычный самолет на самом деле и что он из себя представляет.
Секретная разработка
Летающий объект (назвать «Астру» самолетом не поворачивается язык) был построен в девяти разных вариациях. Существуют и беспилотные модели, которые уже прошли испытания в настоящих боевых условиях.
Слухи и домыслы
Американская независимая пресса предполагает, что всего было построено 24 аппарата в рамках проекта «Аврора» — при затратах в 27 миллиардов долларов программа получилась очень дорогой. На официальном уровне этого проекта и вовсе не существует, а списанные деньги шли из так называемых «черных счетов» правительства.
Корабль пришельцев
Первый полет этот странный, ни на что не похожий аппарат совершил еще в конце 1990-х годов. Примерно в то же время люди стали массово заявлять об НЛО — дело в том, что треугольная платформа Astra действительно напоминает корабли пришельцев.
Бесконечная энергия
Судя по имеющимся обрывкам данных, TR-3B Astra в качестве источника энергии использует ядерный двигатель. Кроме того, специальная установка продуцирует плазму, работающую на снижение гравитационного поля Земли путем создания магнитного поля. Считается, что масса всего аппарата в полете снижается на 89%, что позволяет пилотам без особых проблем переживать огромные перегрузки.
Невероятная скорость
Независимые источники рапортуют о превышении TR-3B Astra звукового порога в целых 9 раз. Кроме того, необычная форма и встроенный генератор магнитного поля позволяют машине двигаться как горизонтально, так и вертикально. По центру TR-3B Astra расположены маневровые ракетные двигатели.
Двигательная установка
Крайне сложную двигательную установку аппарата создавали специалисты Rockwell — той самой, что в свое время выпустила легендарный стратегический бомбардировщик В-2 «Спирит». По непроверенным данным установка включает в себя жидкостно-реактивные моторы, использующие сжиженный кислород и водород.
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