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В Хабаровском крае летчики военно-транспортной авиации ВВО отработали доставку грузов в ночное время
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В Хабаровском крае летчики военно-транспортной авиации ВВО отработали доставку грузов в ночное время 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчиками также были выполнены задачи по совершенствованию слаженности действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с экипажами военно-транспортной авиации Восточного военного округа по доставке грузов в ночное время.
Летчики самолетов Ан-12, Ан-26 провели учебно-тренировочные полеты по условной доставке грузов различного назначения на один из военных аэродромов в ночное время.
Летчиками также были выполнены задачи по совершенствованию слаженности действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
В ходе проведения мероприятия экипажам поступили различные вводные, в частности, летчики отработали посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу аэродрома.
Выполнение подобных полетных заданий направлено на совершенствование профессионального мастерства летчиков и выполняются в соответствии с планами боевой подготовки.
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