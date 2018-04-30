В Хабаровском крае летчики военно-транспортной авиации ВВО отработали доставку грузов в ночное время 

Летчиками также были выполнены задачи по совершенствованию слаженности действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с экипажами военно-транспортной авиации Восточного военного округа по доставке грузов в ночное время.
Летчики самолетов Ан-12, Ан-26 провели учебно-тренировочные полеты по условной доставке грузов различного назначения на один из военных аэродромов в ночное время.
Летчиками также были выполнены задачи по совершенствованию слаженности действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
В ходе проведения мероприятия экипажам поступили различные вводные, в частности, летчики отработали посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу аэродрома.
Выполнение подобных полетных заданий направлено на совершенствование профессионального мастерства летчиков и выполняются в соответствии с планами боевой подготовки.