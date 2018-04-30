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В ходе проверки военные полицейские ВВО в Хабаровском крае отработали «бой в городе»
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В ходе проверки военные полицейские ВВО в Хабаровском крае отработали «бой в городе» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения на одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по ведению боя в городских условиях.
В ходе практической части мероприятия военные полицейские выполнили задачи по скрытному подходу к захваченному условными террористами зданию, блокированию и уничтожению «нападавших».
В ходе ведения учебного боя военнослужащими были отработаны различные тактические элементы по ведению стрельбы. Для создания огневых позиций были использованы различные укрытия, в частности стены сооружений, колодцы, бордюры.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.
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