В ходе проверки военные полицейские ВВО в Хабаровском крае отработали «бой в городе»

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения на одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае , состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по ведению боя в городских условиях.

В ходе практической части мероприятия военные полицейские выполнили задачи по скрытному подходу к захваченному условными террористами зданию, блокированию и уничтожению «нападавших».

В ходе ведения учебного боя военнослужащими были отработаны различные тактические элементы по ведению стрельбы. Для создания огневых позиций были использованы различные укрытия, в частности стены сооружений, колодцы, бордюры.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.