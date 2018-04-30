На сайте МО РФ появилась интерактивная карта празднования Дня Победы

Вся информация о том, как будут проходить праздничные мероприятия, появилась на сайте российского Министерства обороны . Порядок парадных расчетов, число участников, новейшая техника, которую покажут зрителям в День Победы.

Волгоград, Севастополь и На интерактивной карте — все 27 городов, где пройдут праздничные марши. Это, например, Петербург , Смоленск, Новороссийск Керчь . Навигация по городам доступна через меню раздела. О главном параде в Москве можно узнать в отдельном тематическом блоке.

По главной площади страны торжественным строем пройдут около 10 тысяч военных, участвуют свыше ста единиц боевой техники и 72 самолета и вертолета. Кроме того, в отдельном приложении размещена карта салютов в Москве, напоминает телеканал «Россия 24».