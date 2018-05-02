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Вертолеты ВВО доставили грузы и огнеборцев к очагам пожаров в Амурской области
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Вертолеты ВВО доставили грузы и огнеборцев к очагам пожаров в Амурской области 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Армейская авиация Восточного военного округа (ВВО) доставила грузы и пожарных к местам возгораний в Амурской области, сообщили в среду в пресс-службе ВВО.
"Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа в ходе оказания помощи в тушении пожаров в Амурской области совершили три вылета по доставке групп из 35 огнеборцев и более 1,5 тонны грузов к очагам пожаров в Ромненском и Зейском районах региона", — говорится в сообщении пресс-службы.
"Экипажи авиационной группы ежедневно получают ценный опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации. Полеты проходят на дальние расстояния над незнакомой местностью, в том числе в сложных погодных условиях. Перевозка и высадка десанта огнеборцев проводится на неподготовленные площадки болотистой местности при ветре и задымленности", — отметили в пресс-службе.
Здесь уточнили, что с 22 апреля авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края в Амурской области участвует в оказании помощи в тушении пожаров. Всего с начала работы в Амурской области экипажами вертолетов совершено более 20 вылетов, перевезено около 300 чел. и более 16 тонн различных грузов.
В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Этому способствуют сухая погода и сильный ветер. С 7 апреля на территории области действует режим ЧС.
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