Вертолеты ВВО доставили грузы и огнеборцев к очагам пожаров в Амурской области

МОСКВА , 2 мая. / ТАСС /. Армейская авиация Восточного военного округа (ВВО) доставила грузы и пожарных к местам возгораний в Амурской области , сообщили в среду в пресс-службе ВВО.

"Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа в ходе оказания помощи в тушении пожаров в Амурской области совершили три вылета по доставке групп из 35 огнеборцев и более 1,5 тонны грузов к очагам пожаров в Ромненском и Зейском районах региона", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Экипажи авиационной группы ежедневно получают ценный опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации. Полеты проходят на дальние расстояния над незнакомой местностью, в том числе в сложных погодных условиях. Перевозка и высадка десанта огнеборцев проводится на неподготовленные площадки болотистой местности при ветре и задымленности", — отметили в пресс-службе.

Здесь уточнили, что с 22 апреля авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края в Амурской области участвует в оказании помощи в тушении пожаров. Всего с начала работы в Амурской области экипажами вертолетов совершено более 20 вылетов, перевезено около 300 чел. и более 16 тонн различных грузов.

В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Этому способствуют сухая погода и сильный ветер. С 7 апреля на территории области действует режим ЧС.