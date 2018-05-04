Авиачасти ВВО в Приморье и Забайкалье получили партию новых вертолетов «Терминатор»

Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, не уточнив объема партии.

"В авиационные части армейской авиации Восточного военного округа поступила крупная партия новых транспортно— штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Несколько машин будут нести службу в авиачасти, дислоцированной в Забайкальском крае , остальные машины отправились в авиачасть в Приморском крае", — сообщил Гордеев.

Экипажи получили машины на заводе в Улан-Удэ и перегнали их в пункты постоянной дислокации.

В ближайшее время летчики начнут выполнять на них учебно-боевые задачи.

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМ.

Конструкторы оставили десантно-высадочные возможности, добавили комплекс управляемого вооружения, аналогичный вертолету Ми-24, усиленную броневую защиту и новую авионику.

Экипаж винтокрылой машины состоит из трех человек: командир, второй пилот и борттехник, выполняющий также функции стрелка пулеметных установок.