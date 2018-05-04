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Авиачасти ВВО в Приморье и Забайкалье получили партию новых вертолетов «Терминатор»
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Авиачасти ВВО в Приморье и Забайкалье получили партию новых вертолетов «Терминатор» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Авиационные части Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае и Забайкалье получили партию новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, не уточнив объема партии.
"В авиационные части армейской авиации Восточного военного округа поступила крупная партия новых транспортно— штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Несколько машин будут нести службу в авиачасти, дислоцированной в Забайкальском крае, остальные машины отправились в авиачасть в Приморском крае", — сообщил Гордеев.
Экипажи получили машины на заводе в Улан-Удэ и перегнали их в пункты постоянной дислокации.
В ближайшее время летчики начнут выполнять на них учебно-боевые задачи.
Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМ.
Конструкторы оставили десантно-высадочные возможности, добавили комплекс управляемого вооружения, аналогичный вертолету Ми-24, усиленную броневую защиту и новую авионику.
Экипаж винтокрылой машины состоит из трех человек: командир, второй пилот и борттехник, выполняющий также функции стрелка пулеметных установок.
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