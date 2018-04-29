Около 300 нахимовцев, суворовцев и учащихся школ Санкт-Петербурга приняли участие в весеннем балу

Бал был организован руководством военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого совместно с Ассоциацией поддержки молодежного творчества «Родник».

Около 300 нахимовцев, суворовцев и учащихся санкт-петербургских школ приняли участие в весеннем балу, который прошел в историческом Зале Революции Морского корпуса Петра Великого (Военного учебно-научного центра ВМФ России ) в Санкт-Петербурге

Бал был организован руководством военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого совместно с Ассоциацией поддержки молодежного творчества «Родник». Программа весеннего бала включала в себя выступления хореографической студии «Терпсихора» (г. Набережные челны); школы современного танца «Натарадж» из г. Саранск ; образцового ансамбля «Грация» из Калининграда ; народного коллектива ансамбля танца «Метаморфозы» из г. Ухта ; школы танца «Мармелад» из Севастополя ; ансамбля танца из Троицка

«Мы провели бал в преддверии майских праздников, что придало ему особую атмосферу. Подобные мероприятия способствуют культурно-нравственному воспитанию курсантов военно-морских и военных училищ, а также позволяют школьникам и творческой молодежи прикоснуться к истории Российского флота в стенах старейшего в стране военного учебного заведения, которым является Морской корпус Петра Великого», — отметил заместитель начальника военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого капитан 1 ранга Александр Березюк.