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Около 300 нахимовцев, суворовцев и учащихся школ Санкт-Петербурга приняли участие в весеннем балу
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Около 300 нахимовцев, суворовцев и учащихся школ Санкт-Петербурга приняли участие в весеннем балу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бал был организован руководством военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого совместно с Ассоциацией поддержки молодежного творчества «Родник».
Около 300 нахимовцев, суворовцев и учащихся санкт-петербургских школ приняли участие в весеннем балу, который прошел в историческом Зале Революции Морского корпуса Петра Великого (Военного учебно-научного центра ВМФ России) в Санкт-Петербурге.
Бал был организован руководством военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого совместно с Ассоциацией поддержки молодежного творчества «Родник». Программа весеннего бала включала в себя выступления хореографической студии «Терпсихора» (г. Набережные челны); школы современного танца «Натарадж» из г. Саранск; образцового ансамбля «Грация» из Калининграда; народного коллектива ансамбля танца «Метаморфозы» из г. Ухта; школы танца «Мармелад» из Севастополя; ансамбля танца из Троицка.
«Мы провели бал в преддверии майских праздников, что придало ему особую атмосферу. Подобные мероприятия способствуют культурно-нравственному воспитанию курсантов военно-морских и военных училищ, а также позволяют школьникам и творческой молодежи прикоснуться к истории Российского флота в стенах старейшего в стране военного учебного заведения, которым является Морской корпус Петра Великого», — отметил заместитель начальника военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого капитан 1 ранга Александр Березюк.
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