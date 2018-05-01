Ещё
В Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Беломорской базе Северного флота прошёл турнир по волейболу 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования прошли по олимпийской системе. В них приняли участие 8 команд Северодвинского гарнизона.
В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся турнир по волейболу, посвященный грядущему Дню Победы. Соревнования прошли по олимпийской системе. В них приняли участие 8 команд Северодвинского местного гарнизона.
Перед началом состязаний главный судья турнира старший мичман Сергей Юрьев поздравил спортсменов с наступающим праздником, пожелал красивой игры.
В каждом матче на волейбольной площадке между командами шла бескомпромиссная борьба за победу. В финальной игре встретились волейболисты соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок и узла связи Беломорской военно-морской базы. Верх взяли связисты.
Третье место заняла сборная зенитного ракетного полка, выиграв матч за «бронзу» у соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей.
ТК «Звезда»: последние новости
Порошенко похвастался успешными испытаниями боевого «Дуплета» В Калининграде завершилась подготовка военной техники к участию в параде Победы Пересекая экватор: как экипаж «Перекопа» отметил День Нептуна
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы три пути «освобождения» Донбасса130
НАТО стягивает истребители над Черным морем506
В Москве ожидается рекордная жара7
Виторган увез дочь из России163
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили213
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение