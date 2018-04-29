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В Беломорской базе Северного флота ликвидировали условных террористов
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В Беломорской базе Северного флота ликвидировали условных террористов 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По легенде учений группа условных террористов совершила нападение на один из кораблей военно-морской базы. Силы дежурно-вахтенной службы оказали противодействие противнику и вызвали подкрепление.
На территории военного порта Беломорской военно-морской базы под руководством командира объединения контр-адмирала Аркадия Романова была проведена демонстративная тренировка по противодействию террористическим угрозам.
По легенде учений группа условных террористов совершила нападение на один из кораблей Беломорской военно-морской базы. Силы дежурно-вахтенной службы оказали противодействие противнику и вызвали подкрепление.
Получив сигнал о террористической атаке, оперативный штаб Беломорской военно-морской базы организовал работу по блокированию и уничтожению условных террористов.
В установленные сроки на место нападения прибыл резерв начальника Северодвинского местного гарнизона и подразделения антитеррора. В результате грамотного руководства оперативным штабом подразделениями, а также уверенными и слаженными действиями военнослужащих Беломорской военно-морской базы условные террористы были уничтожены.
В ходе тренировки были отработаны различные способы локализации нападавших и их нейтрализация, были применены штатное вооружение и средства имитации.
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