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В майские праздники во 2-й армии ЦВО пройдут более 250 праздничных мероприятий
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В майские праздники во 2-й армии ЦВО пройдут более 250 праздничных мероприятий 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Командирами соединений и воинских частей подготовлена культурно-досуговая программа для военнослужащих.
В майские праздники во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа пройдут более 250 праздничных мероприятий.
Командирами соединений и воинских частей подготовлена культурно-досуговая программа для военнослужащих. В него включено участие военнослужащих и членов их семей в торжественных собраниях, возложениях венков и цветов, спортивных состязаниях, конкурсах художественной самодеятельности, экскурсиях по музеям боевой славы, историческим и художественным музеям.
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