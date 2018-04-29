В майские праздники во 2-й армии ЦВО пройдут более 250 праздничных мероприятий

Командирами соединений и воинских частей подготовлена культурно-досуговая программа для военнослужащих.

В майские праздники во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа пройдут более 250 праздничных мероприятий.

Командирами соединений и воинских частей подготовлена культурно-досуговая программа для военнослужащих. В него включено участие военнослужащих и членов их семей в торжественных собраниях, возложениях венков и цветов, спортивных состязаниях, конкурсах художественной самодеятельности, экскурсиях по музеям боевой славы, историческим и художественным музеям.