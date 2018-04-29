В учебных центрах РВСН завершились выпускные экзамены специалистов

В настоящее время в РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Более 2500 военнослужащих учебных центров РВСН сдали выпускные экзамены по программам подготовки младших военных специалистов.

В настоящее время подготовка военнослужащих по призыву для РВСН осуществляется в трех учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском Ярославская обл. ), Острове ( Псковская обл. ), в школе техников в Капустином Яре ( Астраханская обл. ). За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН осуществляется подготовка более 2500 младших военных специалистов. В их числе — специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Выпускники учебных центров РВСН способны самостоятельно и в составе дежурных смен выполнять обязанности по несению (обеспечению) боевого дежурства, поддержанию вооружения и военной техники в готовности к боевому применению, обеспечить безопасную эксплуатацию ядерного оружия и участвовать в ликвидации последствий аварий с ядерным оружием.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана необходимая по составу и качественному состоянию учебно-материальная база.

Для обучения курсантов по более чем по 20-м военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на оснащении ракетных соединений и частей.

Практическая подготовка курсантов осуществляется на оборудованных автодромах, кранодромах, машинодромах и учебно-тренировочных средствах, насчитывающих более 60 наименований.

В настоящее время в РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Проводимые мероприятия направлены на создание условий для полного удовлетворения потребности войск в младших специалистах. Существующая система подготовки младших специалистов по пропускной способности учебно-материальной базы, уровню подготовки командно-преподавательского состава способна обеспечить подготовку требуемого количества специалистов, необходимых для соединений, воинских частей и подразделений РВСН.

Теоретические знания и практические навыки, полученные курсантами во время обучения, позволят им уже в конце ноября начала декабря приступить к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученными специальностями.