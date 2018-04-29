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В учебных центрах РВСН завершились выпускные экзамены специалистов
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В учебных центрах РВСН завершились выпускные экзамены специалистов 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время в РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.
Более 2500 военнослужащих учебных центров РВСН сдали выпускные экзамены по программам подготовки младших военных специалистов.
В настоящее время подготовка военнослужащих по призыву для РВСН осуществляется в трех учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском (Ярославская обл. ), Острове (Псковская обл. ), в школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл. ). За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН осуществляется подготовка более 2500 младших военных специалистов. В их числе — специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.
Выпускники учебных центров РВСН способны самостоятельно и в составе дежурных смен выполнять обязанности по несению (обеспечению) боевого дежурства, поддержанию вооружения и военной техники в готовности к боевому применению, обеспечить безопасную эксплуатацию ядерного оружия и участвовать в ликвидации последствий аварий с ядерным оружием.
Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана необходимая по составу и качественному состоянию учебно-материальная база.
Для обучения курсантов по более чем по 20-м военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на оснащении ракетных соединений и частей.
Практическая подготовка курсантов осуществляется на оборудованных автодромах, кранодромах, машинодромах и учебно-тренировочных средствах, насчитывающих более 60 наименований.
В настоящее время в РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.
Проводимые мероприятия направлены на создание условий для полного удовлетворения потребности войск в младших специалистах. Существующая система подготовки младших специалистов по пропускной способности учебно-материальной базы, уровню подготовки командно-преподавательского состава способна обеспечить подготовку требуемого количества специалистов, необходимых для соединений, воинских частей и подразделений РВСН.
Теоретические знания и практические навыки, полученные курсантами во время обучения, позволят им уже в конце ноября начала декабря приступить к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученными специальностями.
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